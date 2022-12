Un véritable festival offensif de Mbaye Niang. L’attaquant Sénégalais a inscrit quatre buts lors de la victoire de son équipe face au FC Metz en match amical ce vendredi. Auxerre a été sans pitié contre les coéquipiers Chiekh Tidiane Sabaly score final (5-1).

Ce vendredi, Auxerre a disputé son premier match amical de sa préparation hivernale. Face aux joueurs du Metz pensionnaires de Ligue 2, les Auxerrois se sont largement imposés grâce notamment à un grand Mbaye Niang.

L’essentiel du travail a été fait en première mi-temps. l’AJA a trouvé la marque sur corner. L’attaquant des Lions plante une tête croisée et surprend Alex Oukidja (0-1) sur un centre de Autret. Cinq minutes plus tard, Auxerre double la mise, le Sénégalais convertit le penalty et s’offre un doublé (0-2). Avant d’inscrire deux buts supplémentaires, en moins d’une minute (0-4) pour conclure son festival de buts. La défense messine prend l’eau, juste avant la pause, Anthony Musaba réduit la marque pour le FC Metz (1-4)

. Mais une minute plus tard, Auxerre creuse encore l’écart par Perrin (1-5). Le score n’a pas évolué en seconde période. Cette prestation est de bon augure pour Mbaye Niang qui peine à trouver ses sensations de buteur depuis le début de l’exercice. Il compte seulement deux buts en championnat après 13 journées.

🔚 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 ! 🔵⚪️ Au terme d’une première période de feu et d’une seconde bien maîtrisée, l’@AJA bat le @FCMetz en amical ! Bravo les gars ! 👏#TeamAJA #FCMAJA (1-5) pic.twitter.com/LjpfNHZeUo — AJ Auxerre (@AJA) December 9, 2022

