Le tirage au sort de la coupe d’Afrique des clubs champions Maputo 2022 a été effectuée ce jeudi. Représentant du Sénégal , le club de l’AS Ville de Dakar connait désormais ses adversaires avec lesquels il partage la poule B. Et il y’a du lourd!

Championne du Sénegal en titre, l’AS Ville de Dakar va représenter le Sénégal dans la coupe d’Afrique des clubs champions Maputo 2022 prévue du 09 au 17 décembre dans la capitale Mozambicaine. Ainsi en marge de cette compétition, le tirage au sort a été effectué ce jeudi et le club sénégalais est tombé dans le groupe en compagnie de l’équipe du pays hôte Ferroviarrio Maputo championne de Mozambique 2022 et double tenante du titre de la coupe d’Afrique des clubs (2018 et 2019).

Outre cet adversaire de taille qui est l’ogre de ce groupe, l’ASVD rencontrera l’armée Patriotique de Rwanda (Rwanda), le Sporting Club Alexandria (Egypte) et l’Overdose Up Station qui est championne du Cameroun 2022.

Dans la poule A logent , Costa do Sol, ASB Cnss, Kenya Port Authority, Energy BBC et Interclube. Les 4 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. La suite du tournoi se joue avec des matchs à élimination directe.

Rappelons que le club sénégalais jouera sa première partition dans cette compétition alors qu’il en avait l’occasion en 2020 lorsqu’il a fini champion du Sénégal. Cependant la pandémie de Covid 19 est passé par là pour empêcher l’ASVD de participer à la Coupe d’Afrique des Clubs Champions. Cette édition sera donc le baptême de feu des joueuses du coach Diallo qui espèrent marquer les esprits en remportant la compétition.

Wiwsport.com