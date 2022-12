Titulaire contre le FC Sochaux en match amical ce jeudi, Dion Lopy a inscrit l’ouverture du score de la victoire du Stade de Reims (3-0).

Pour son premier match amical sur cette trêve hivernale, le Stade de Reims de Will Still s’est imposé facilement face au FC Sochaux-Montbéliard (3-0). Les Rémois ont ouvert la marque à la 18ème minute grâce à Dion Lopy, sur une belle ouverture de Martin Adeline.

Même si ça ne rentrera pas dans les registres officiels, il s’agit là du premier but du jeune milieu de terrain sénégalais avec Reims. Vendredi 16 décembre prochain, Dion Lopy et les Rémois tenteront de confirmer face à Youssouph Badji et le Sporting Charleroi.

wiwsport.com