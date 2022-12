Il ne reste pas beaucoup pour revoir Naby Sarr fouler les pelouses de Championship. Blessé à un mollet le 30 août dernier lors d’un match de Championnat face à Sheffield United, le défenseur de 29 ans a repris l’entraînement et se trouve plus que jamais sur le chemin du retour. S’il sera trop juste pour tenir sa place face à Coventry samedi, il devrait être présent contre Birmingham le 16 décembre prochain.

« Il est de retour à l’entraînement et a passé trois ou quatre bonnes semaines, mais c’est probablement un peu trop tôt pour lui contre Coventry. Il devrait être prêt pour, espérons-le, jouer quelques minutes à Birmingham », a déclaré Paul Ince, l’entraîneur de Reading. Arrivé libre l’été dernier, Naby Sarr a joué 2 matchs avec son nouveau club. Il avait d’ailleurs marqué lors de sa première apparition avec l’actuel 13e de Championship.

The latest on injuries – good news on Azeez and Lumley but late calls to be made on Hutchinson and McIntyre for Coventry on Saturday. Also updates here on Sarr, Dann and Moore #readingfc https://t.co/J41LFtMkLk

— Jonathan Low (@jonathanl50) December 8, 2022