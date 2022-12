Dans un entretien accordé au site Tribune Nantaise, le joueur de Watford a évoqué le parcours des nations africaines au Mondial, dont le Sénégal.

Blessé au genou à quelques semaines du début de la compétition, à l’instar de Sadio Mané avec le Sénégal, Imrân Louza (23 ans) avait dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais comme tous les 37 millions de Marocains, le milieu offensif suit avec beaucoup d’intérêts la compétition, d’autant que les Lions de l’Atlas, avec lesquels il compte 10 sélections pour 2 buts, se sont qualifiés pour les quarts de finale.

Profitant de l’occasion avant que les hommes de Walid Regragui ne défient le Portugal pour tenter d’atteindre un carré d’as historique pour eux et surtout pour l’Afrique toute entière, l’ancien joueur du FC Nantes a accordé un entretien au média Tribune Nantaise. Dans celui-ci, le coéquipier d’Ismaïla Sarr à Watford estime que les Lions du Sénégal, éliminés en huitièmes de finale par l’Angleterre (1-3), ont réalisé un bon tournoi.

« L’Afrique est sous-estimée. Il y a des nations en Afrique qui sont capables d’aller loin dans de grandes compétitions comme la Coupe du Monde, on le voit aujourd’hui avec le Maroc, mais aussi avec le Sénégal qui a réalisé un très beau mondial. Les autres se sont bien battus, et il faut arrêter de les sous-estimer, l’Afrique a toutes ses chances », a déclaré l’ancien Canari, auteur de 2 buts et 1 passe décisive en Championship cette saison.

wiwsport.com