S’appuyant sur la position de son adversaire au classement FIFA pour justifier la raclée reçue par les Lions contre l’Angleterre (3-0) en huitième de finale du mondial, Aliou Cissé n’a pas convaincu Martin Camus Mimb. Le journaliste sportif camerounais estime que cette explication ne tient pas la route.

« Nous avons travaillé des années pour en arriver là. Mais l’Angleterre est 5e au classement FIFA, et la différence s’est vue« , avait déclaré le sélectionneur national Aliou Cissé pour expliquer la défaite de ses joueurs enregistrée contre l’Angleterre en huitième de finale de la Coupe du Monde. Une déclaration qui a fait réagir Martin Camus Mimb, un journaliste camerounais. Ce dernier qui n’a pas du tout été apprécié cette thèse, s’appuie sur des cas pour déconstruire l’assertion du technicien sénégalais.

« Non M. Cissé ! Je respecte l’explication lucide de l’élimination du Sénégal, donnée ici à travers la position de l’Angleterre au classement FIFA, mais je ne l’accepte pas. On ne gagne pas par ordre de mérite au classement FIFA ou on n’est pas éliminé par ordre décroissant. Tenez ! Le Maroc dans la même Coupe du Monde a battu la Belgique (deuxième) au Classement FIFA, l’Espagne (septième au classement FIFA), la Croatie (douzième au classement FIFA) Et le Maroc lui-même 22ème, derrière le Sénégal. L’Italie dans le top 10 de ce classement n’était même pas qualifié. Dans cette logique on comprend pourquoi le Sénégal était pâle devant les Pays-Bas(huitième au classement FIFA). L’humilité ce n’est pas de se coucher pour laisser passer les autres sur soi, c’est reconnaître la force des autres et utiliser ses forces pour les dépasser. C’est voir ce qui fait leurs forces pour compléter la sienne. Le Sénégal a manqué de caractère face à des équipes qu’il a trop respecté, en oubliant ses forces à lui. On donne le trophée au Brésil alors, et on arrête la compétition Coach ! Puisqu’il est premier au classement FIFA », affirme Martin Camus Mimb.

