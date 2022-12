Le projet de budget 2023 du Ministère des Sports a été approuvé par l’Assemblée Nationale et est arrêté à 23 432 368 555 FCFA a appris wiwsport dans le rapport publié de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée.

Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit :

Programme 1 – Développement de la Pratique et des Infrastructures sportives : 19 949 846 536 FCFA

Programme 2 – Développement des Ressources humaines et de la Formation : 981 466 651 FCFA

Programme 3 – Pilotage, Coordination et Gestion administrative : 2 451 055 368 FCFA

Le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a indiqué que le projet de budget a été élaboré suivant la vision d’un système sportif accessible et performant qui contribue au développement économique et social du Sénégal.

En perspective de l’exercice 2023, la priorité sera accordée à l’achèvement des projets en cours pour davantage doter le Sénégal de capacités à organiser des rencontres sportives internationales majeures à l’image des phases finales de la CAN de football. Une attention particulière sera réservée au programme spécial de réhabilitation des infrastructures et équipements dédiés pour que le Sénégal puisse relever le double défi de l’organisation et de la participation aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse JOJ, prévus à Dakar, en 2026.

Il est prévu la poursuite des actions, en matière de compétitions internationales, dans le domaine de la formation et des ressources humaines, en matière de gouvernance sportive moderne et celles relatives à la promotion du sport scolaire et universitaire ainsi que du sport à la base.

Relativement aux infrastructures sportives fonctionnelles, l’analyse de la situation au niveau du ministère des Sports a révélé que 26 départements dans le pays n’en disposent pas. C’est pour cette raison qu’il a été retenu de construire des stades fonctionnels dans 26 départements, qui permettront aux jeunes de jouer avec les commodités nécessaires, notamment un gazon synthétique, des projecteurs, une clôture et un gradin d’une capacité de 1000 à 2000 places, a-t-il précisé. L’évaluation a montré que le coût unitaire de telles infrastructures est compris dans la fourchette de 500 millions à 600 millions de FCFA, maximum, au lieu de 7 ou 10 milliards de FCFA.

Le Ministre des Sports a annoncé qu’une agence dédiée à la gestion des infrastructures sportives sera créée, en l’occurrence l’Office de Gestion et d’Exploitation des Infrastructures sportives. Il s’agira d’exploiter les infrastructures de dernière génération afin de générer des recettes pouvant servir à leur entretien.

Concernant la candidature du Sénégal pour l’organisation d’une Coupe d’Afrique de football, le Ministre des Sports a informé que le Sénégal se positionne pour l’organisation CAN 2027 et non pas en 2025, eu égard aux nouvelles règles de la CAF. En effet, les règles de participation de la CAF ayant changé avec le nombre d’équipes qui est passé de 16 à 24 équipes, pour avoir l’agrément il faut disposer de 6 à 8 stades pour pouvoir organiser la compétition. Dans cette perspective, il est prévu la construction d’un stade à Saint-Louis dont le coût est évalué 16 milliards de FCFA, en plus des stades Abdoulaye WADE, Léopold Sédar SENGHOR, Aline Sitoé DIATTA, Ely Manel FALL ainsi que des stades Lamine GUEYE de Kaolack et Lat-Dior de Thiès.

Pour la lutte, une réflexion est en cours pour faire du CNG une fédération.

En conclusion, le Ministre des Finances et du Budget de préciser que sur les 23,4 milliards de budget du Ministère des Sports pour 2023, 14,4 milliards sont inscrits en investissements.

