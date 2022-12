Dans le cadre de la suite de la huitième journée de Ligue 2 ce jeudi, Oslo FA a dû puiser dans ses ressources pour éviter sa première défaite de la saison face à HLM Dakar.

Il faudra encore attendre avant de voir Olso FA chuter dans cette saison 2022-2023 en championnat. Etant l’unique équipe invaincue en ligue 2, ledit club recevait ce jeudi HLM de Dakar dans le cadre de la huitième journée du championnat.

Dans un match hyper compliqué après avoir été mené deux à zéro, Oslo est revenu des vestiaires avec l’envie de ne pas perdre ce match. Ils marquent coup sur coup pour arracher le match nul (2-2) et conserver leur invincibilité dans ce championnat. Le club ne perd pas mais n’avance pas plus que ça non plus. Il reste sur un bilan de cinq matchs nuls consécutifs.

Wiwsport.com