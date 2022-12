Pour sa sixième participation en phase finale de Coupe du Monde, le Maroc s’est qualifié pour la première fois de son histoire en quart de finale en débarquant l’Espagne en huitièmes de finale du Mondial au Qatar, à l’issue des tirs au but (0-0 ; 3-0 t.a.b).

Très souvent passée à côté de la plaque lors de ses participations à la plus belle des compétitions de football, l’Afrique s’est redonnée en quelques sortes le mérite des louanges. De l’Est à l’Ouest en passant par le Sud et surtout le Nord, le continent africain a, sans doute, explosé de joie pour célébrer la qualification d’une de ses nations en quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Car la performance du Maroc, vainqueur de l’Espagne en huitièmes de finale après tirs au but, est l’un des plus grands exploits de ce tournoi. Pourtant c’est loin d’être un coup inattendu de la part des Lions de l’Atlas.

UN COLLECTIF IMPRESSIONNANT

Bien évidemment, le Maroc n’était pas le seul représentant africain dans cette 22e édition de la Coupe du Monde. En plus des Lions de l’Atlas, il y avait le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et la Tunisie. Mais alors que les Black Stars, les Lions Indomp- tables et les Aigles de Carthage ont été éliminés dès la phase de groupes, et les Lions du Sénégal sortis par l’Angleterre en huitièmes de finale, les hommes de Walid Regragui ont affûté toutes leurs armes pour porter le drapeau africain beaucoup plus haut, grâce notamment à une force collective impressionnante.

Pour rejoindre le top 8 mondial et devenir seulement la quatrième nation africaine à y parvenir, après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010, le Maroc a dû batailler. Les Lions de l’Atlas ont d’abord réalisé une phase de groupes de rêve, pour tenir en échec la vice-championne mondiale, la Croatie, dès son entrée en lice (0-0), avant de battre tour à tour la Belgique (2-0) puis le Canada (2-1). Pourtant, après le tirage au sort, nombreux étaient ceux-là qui mettaient déjà les Marocains dans les eaux troubles. Mais c’était sans compter sur la force collective marocaine et sur un sélectionneur aux idées claires et précises. La preuve, en septembre dernier, les Lions de l’Atlas ont balayé le Chili (2-0) pour s’assurer de leurs atouts physiques et tactiques contre un adversaire réputé intraitable.

Sûr des qualités de son effectif, malgré l’énorme coup dur subi juste avant l’entame de la compétition, avec la blessure et donc le forfait du joueur de l’Olympique de Marseille Amine Harit, Walid Regragui a imposé un 4-3-3 prédominant, où chaque joueur occupe une position préférentielle, à l’exception du droitier Noussair Mazraoui qui joue en tant que latéral gauche pour laisser le droite à la star Achraf Hakimi. Cela a permis à ses hommes de s’exprimer pleinement. Là où le gardien Yassine Bounou est le maître dans sa surface, il peut compter sur la vaillance de son axe central composé du capitaine Romain Saïss et de Nayef Aguerd. Le milieu de terrain implique les compétences irréprochables du robot Sofyan Amrabat et du précieux Ounahi, alors qu’en attaque, Sofiane Boufal est là pour casser des reins.

Si la qualification en quarts de finale est un rêve pour cette équipe marocaine, elle ne doit rien au hasard. Depuis le début de cette Coupe du Monde, les Lions de l’Atlas ont impressionné par leur collectif parfaitement huilé. Symbole de cette maîtrise : le Maroc n’a concédé qu’un but jusque-là, et celui-ci n’a pas été marqué par un joueur adverse puisque c’était un contre son camp de Nayef Aguerd contre le Canada.

S’ils sont naturellement plus disposés à marquer des buts ou donner des passes décisives, les attaquants Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri ne se sont jamais privés du défi d’aller aider leur défense pour sortir d’une mauvaise situation. Au poste de latéral droit, Achraf Hakimi demeure lui-même : cet excellent footballeur avant d’être leader.

REGRAGUI, LE GRAND MAÎTRE TACTICIEN

Il a eu la lourde tâche de prendre les rênes de l’équipe en remplacement de Vahid Halilhodžić quelques semaines avant le début du Mondial, mais en si peu de temps pour un sélectionneur, Walid Regragui a bâti un mur dur à casser mais qui semblait totalement cassé. Le technicien a parfaitement remobilisé les troupes et assuré les retours en sélections et en bonnes formes d’Hakim Ziyech et de Noussair Mazraoui qui étaient en conflit avec Coach Vahid et qui ne jouent pas beaucoup en club. Dans ce Mondial, le rôle joué par Regragui est à saluer. L’entraîneur de 47 ans avait déjà mis tout le monde d’accord pendant son passage d’une saison à la tête du Wydad Casablanca.

Après s’être offert le scalp du sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalić, et celui de Roberto Martinez (Belgique), Regragui a cette fois-ci précipité l’augmentation du nombre de Stream de Luis Enrique qui, sans doute, va devoir accorder beaucoup plus d’importance à sa chaîne Twitch. L’Espagne a joué son jeu (1019 passes, 77% de possession), mais La Roja n’a jamais semblé être en mesure d’être dangereuse tout au long des 120 minutes de ce huitième de finale. En résulte le petit tir cadré que les Espagnols ont réussi dans ce match. Cerise sur le gâteau, Walid Regragui est devenu le premier entraîneur africain à qualifier une nation en quarts de finale de Coupe du Monde.

Chapeau l’artiste, chapeau les Lions de l’Atlas. Mais, même si elle a déjà été écrite, l’histoire ne doit pas s’arrêter au stade des quarts de finale.

D’autant plus qu’il y a un peuple Africain tout uni derrière, le Maroc, qui doit faire tomber l’euphorie de cette qualification au meilleur moment, semble disposer de toutes les cartes pour devenir à jamais le premier : devenir la première nation africaine à se qualifier en demi-finales de Coupe du Monde. Il faudra l’emporter en quarts de finale, là où les Lions de l’Atlas et leur sélectionneur seront attendus de pied ferme par le Portugal de Fernando Santos qui a marché sur la Suisse (6-1).

