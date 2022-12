Cependant il devrait être opérationnel pour la prochaine sortie des Sixers jeudi prochain face aux Lakers. Georges Niang n’avait pas encore raté un match des Sixers cette saison. Sur les 23 matchs qu’il a disputés, il affiche une moyenne de 10.0 points et 2.1 rebonds en 20 minutes sur le parquet (43% de réussite aux tirs).

Georges Niang sinks the 3 to beat the Q1 buzzer 🚨

Start of Q2 on NBA League Pass. Use code NBA50 at checkout for 50% off ➡ https://t.co/kv8oudlxUm pic.twitter.com/BaosPRUmlV

— NBA (@NBA) November 29, 2022