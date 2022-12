Sous les couleurs de Gaziantep FK, depuis maintenant 3 saisons, Papy Djilobodji vit sa meilleure vie du côté de la Turquie au point de vouloir y rester à la fin de sa carrière. Le défenseur sénégalais qui admet avoir un flair d’un buteur dans une interview avec un média truc n’a pas manqué d’évoquer l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale du mondial 2022.

Loin d’être son rôle primordial sur le terrain, Papy Djilobodji parvient à faire trembler les filets. Il a d’ailleurs confirmé qu’il est même spécialiste dans ce domaine en terminant meilleur défenseur-buteur lors de la dernière saison en super Lig. Et il compte récidiver cette année avec une nouvelle mission. « J’aime vraiment marquer des buts en tant que défenseur. Ma priorité est en fait de défendre, je respecte ma position. Je sais que mon premier travail est de défendre, mais je sais aussi que j’ai la capacité de marquer des buts. Je suis conscient de cela aussi. C’est vraiment agréable de marquer des buts. Au début de la saison, je pensais pouvoir marquer 10 buts, mais mon objectif actuel est de marquer 5-6 buts et de terminer le championnat », estime l’ancien joueur de Nantes qui a trouvé son bonheur en Turquie.

« La raison pour laquelle j’ai trouvé la stabilité à Gaziantep est que j’ai plus d’expérience maintenant. Depuis que mon âge vieillit un peu, je connais mieux le football et je connais très bien mon corps. Je sais quoi faire, comment soutenir mes coéquipiers, comment aider. Je m’entraîne bien ici pour rester stable. Je prends bien soin de moi. Les habitants de Gaziantep m’ont vraiment montré un grand amour, et je fais de mon mieux pour être digne de cet amour » a-t-il déclaré. Au crépuscule de sa carrière, le joueur de 34 ans sous contrat jusqu’en juin 2024, n’exclut pas de vivre à Gaziantep après sa retraite « Je connais beaucoup de mots turcs. S’il y a une offre, bien sûr, si elle nous convient, j’aimerais rester à Gaziantep et continuer. Nous ne savons pas ce qui se passera dans le futur, ce que le destin apportera, mais les habitants de Gaziantep m’aimaient beaucoup, et je veux rester ici pour être digne de leur amour et rendre cet amour. J’espère continuer ici. »

Comme pratiquement tous les acteurs du football, Djilobodji a suivi avec un grand intérêt la Coupe du Monde édition 2022. L’ancien international sénégalais (17 sélections) s’est notamment exprimé sur l’élimination des Lions en huitièmes de finale. Battus par l’Angleterre (3-0), les Lions étaient au-dessous de leur adversaire selon l’ancien joueur de Chelsea qui pense que l’équipe va revenir plus forte. « Je suis vraiment désolé de cette défaite et de l’élimination mais c’est le football. Ce sont des choses qui se passent. L’Angleterre était meilleure que nous. Malheureusement, nos joueurs importants n’ont pas joué. Sadio Mané était blessé et absent. J’espère qu’il reviendra bientôt. Je tiens également à féliciter l’Angleterre. Après tout, elle était meilleure équipe que nous, leurs joueurs jouaient mieux. Mais, tout n’est pas fini pour le Sénégal. Nous devons nous préparer et revenir de la meilleure façon possible. L’Angleterre était meilleure que nous et elle le méritait. »

