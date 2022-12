Devant le président de la République, le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly a également tenu un discours au nom de tout le groupe sénégalais .

« Frères d’Afrique, notre Coupe du monde est terminée. Rendons grâce à Allah et pour les faveurs qu’il nous accordées durant les trois semaines. Notre ambition était d’aller le plus loin possible dans cette Coupe du monde mais la loi du sport en a décidé autrement. Merci à tous les coéquipiers malgré une qualification en huitièmes de finale nous avons du chemin à faire pour parvenir à intégrer le top 5 mondial. Nous allons davantage travailler pour hisser plus haut les couleurs du Sénégal. Merci à notre coach, à notre staff pour leur accompagnement sans faille à nos côtés. Nous resterons toujours leurs soldats. Peuple du Sénégal et d’Afrique merci du fond du cœur pour vos prières, vos bénédictions, vos souhaits et votre attachement à notre sélection. (…) Merci aux supporters présents au Qatar et à nos médias. Dieu veille sur vous et sur vos familles. A très bientôt », s’est exprimé le capitaine de l’équipe du Sénégal.

wiwsport