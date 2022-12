Opposé au leader Guédiawaye FC ce mercredi, le Casa Sports a repris les rênes du championnat après son succès 3-1 sur GFC.

Au stade Aline Sitoé Diatta, le second au classement accueillait le leader Guédiawaye FC. Et les crabes sont redescendus du petit nuage sur lequel il surfaient depuis quelques semaines.

Le Casa Sports a ouvert le score à la 16e minute sur un tir dans la surface de de Raymond Diémé Ndour. Les champions du Sénégal en titre vont accentuer leur domination dans ce match avant d’alourdir le score à quelques minutes de la pause. Sur un ballon bêtement perdu au milieu de terrain par Guédiawaye, Aliou Diatta récupère le cuir et se défait de son vis-à-vis avant de marquer le second but des casaçais.

Au retour des vestiaires, les hommes d’Ansou Diadhiou manquent de peu de tuer le match avec un raté énorme d’Abdoulie Kassam qui manque l’occasion de scorer le troisième but. Une occasion qui va réveiller les crabes qui vont réduire le score à la 56e par Cheikh Ibra Fall. En fin de rencontre Serge Simon va sceller le score du match en inscrivant le troisième but du club Ziguinchorois à cinq minutes de la fin. Le Casa Sports reprend la tête du championnat alors que Guédiawaye FC perd deux places et se retrouve 3e

Wiwsport.com