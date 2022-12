Deuxième représentant du Sénégal à la Coupe du monde Esport 2022 qui se déroule actuellement à Bali, en Indonésie, l’équipe PUBG sénégalaise s’est hissée à la deuxième marche du podium de la compétition. Une belle performance dans cette catégorie pour le Sénégal qui a pris part à ce jeu pour la première fois dans cette échéance.

Un résultat qui vient embellir la participation du Sénégal alors que Momojuve, représentant sur le jeu Efootball s’est fait éliminer en 16e de finale. Cette 2e place de la formation PUBG est la meilleure du Sénégal depuis la 4e position gagnée par Momojuve l’année dernière à Eilat, en 2021. Dans l’ensemble, le Sénégal a eu une bonne campagne de Coupe du monde dans cette 14e édition des championnats du monde.

Today PUBG @IeSF_Master matches were absolutely incredible for team @soloesportclub representing Senegal 🇸🇳 they made Top 2 behind @Saudi_Esports GGS 👏🏾 🔽 pic.twitter.com/M6ZbmzcHv5

— SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) December 7, 2022