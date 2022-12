Après la victoire théorique et historique du Maroc sur l’Espagne en huitièmes de finale de la coupe du monde, Walid Regragui a réagi en zone mixte.

Vainqueur aux tirs aux buts face à l’Espagne, le Maroc est devenu ce mercredi le 4e pays africain à atteindre les quarts de finale de la Cope du monde. A la fin de la rencontre, son sélectionneur Walid Regragui a exprimé sa fierté suite à cette victoire historique dans l’histoire du football marocain.

« On a l’un des meilleurs gardiens du monde et on a pu compter sur lui pour nous amener en quarts de finale. Je suis très heureux pour les joueurs parce que beaucoup d’entre eux ont joué blessé. Mais je peux vous assurer que pour le pays ils sont prêts à mourrir. On ne sait pas encore contre qui on va jouer mais on va aller se reposer en attendant de voir » a déclaré Regragui avant de livrer le secret de la performance des Lions de l’Atlas.

« Depuis le début on est en mission et ils ont compris qu’il fallait arrêter d’avoir des complexes. Maintenant on va se reposer et à partir de demain on va se remettre au boulot. Il faudra être ambitieux » a promis l’ancien entraineur du Wydad Athletic au micro de Bien Sports.

Réaction de Walid Regragui sur Bein après la victoire du Maroc contre l'Espagne #ESPMAR pic.twitter.com/NfWqnjr7tn — Rayan 🇲🇦 (@rayan2bruxelles) December 6, 2022

Wiwsport.com