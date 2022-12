Désormais président de la Fédération camerounaise et ambassadeur Fifa, l’ex-légende du ballon rond a violemment agressé un supporter lundi soir, alors qu’il quittait le stade 974 de Doha.

L’agression a été filmée par un journaliste du site La Opinion de Los Angeles. On y voit Samuel Eto’o perdre ses nerfs en assénant un violent coup de pied dans la poitrine d’un supporter, le projetant au sol. La scène s’est déroulée lundi soir, à l’issue du huitième de finale de Coupe du monde entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1).En quittant le stade 974, l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan prend la pose avec de nombreuses personnes, affichant un large sourire. Avant de s’agacer contre un homme qui le filmait avec une caméra. Samuel Eto’o lui parle alors de manière véhémente avant d’être retenu par plusieurs personnes autour de lui.