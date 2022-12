Dernier représentant de l’Afrique dans cette Coupe du Monde, le Maroc veut continuer à marquer son empreinte après une phase de poules remarquable. Pour l’avant-dernier huitième de finale de cette compétition au Qatar, les Lions de l’Atlas se frottent en ce moment à l’Espagne. Et après 45 minutes disputées, Marocains et Espagnols sont à égalité (0-0).

Biens organisés, les hommes de Walid Regragui parviennent pour l’instant à gêner La Roja qui n’arrive pas à imposer un bon jeu de possession. S’il n’y a pas eu d’occasions franches, le Maroc s’est clairement bénéficié des meilleures situations, notamment sur une lourde frappe de Noussair Mazraoui captée en deux temps par le gardien espagnol Unai Simón (33e).

