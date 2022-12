Les Lions de l’Atlas sont désormais à 30 minutes d’écrire à jamais une nouvelle et grande page de leur histoire. En effet, auteur de 90 minutes héroïques, le Maroc fait match nul (0-0) devant l’Espagne en huitièmes de finale du Mondial, et tout se jouera aux prolongations et peut-être aux tirs au but.

The deadlock can't be broken! 🔒

We're heading for 30 more minutes 👀 #FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2022