Logé dans le groupe en compagnie du pays organisateur, le Qatar, de l’Equateur et des Pays-Bas, le Sénégal est passé aux huitièmes de finale grâce à sa deuxième place derrière les Hollandais. Après avoir réussi une meilleure participation qu’en 2018, Aliou Cissé et ses hommes se sont arrêtés en 1/8 face à un gros adversaire, l’Angleterre.

Pour cette campagne, El Tactico a utilisé 20 des 26 joueurs à sa disposition. Occasion de faire le bilan des Lions qui ont été sur la pelouse lors des quatre rencontres disputées par le Champion d’Afrique.

Gardiens

Edouard Mendy

Titulaire indiscutable dans les cages du Sénégal, Edouard Mendy n’a pas réalisé une campagne de Coupe du monde exceptionnelle. Le portier de Chelsea a subi 14 tirs cadrés pour en arrêter que la moitié (7 arrêts). Edou a été moins fringant lors des moments décisifs de son équipe en ayant encaissé 7 buts en 4 matchs.

Défenseurs

Kalidou Koulibaly

Il aura été l’un des Lions les plus costauds dans cette Coupe du monde. Le capitaine des Lions s’est montré serein lors de la plupart des matchs. Il s’est même illustré dans les statistiques notamment sur le nombre de dégagements effectués par les Lions où il en a réussi le plus sur l’ensemble des quatre rencontres (30 dégagements). Mais ses performances ont été éclipsées par les déboires de sa défense avec les sept buts encaissés.

Abdou Diallo

Le défenseur du RB Leipzig a connu meilleure campagne avec les Lions sur le plan individuel. Titulaire indiscutable dans la défense des siens que ça soit en charnière centrale ou au poste de latéral gauche, Abdou Diallo n’a pas été ce cadre flamboyant qu’il a été à la CAN 2021. Le n°22 des Lions a passé une compétition compliquée (45% de ses duels gagnés/4 matchs) à l’image de son dernier match face à l’Angleterre.

Pape Abou Cissé

Pape Abou Cissé a fait ses minutes dans cette Coupe du monde au poste d’axe central par intermittence. Titularisé lors de l’entrée en lice et défaite face aux Pays-Bas puis replacé sur la banc avec le repositionnement de Abdou Diallo dans l’axe, Pape Abou Cissé a joué au total 104 minutes/3 apparitions.

Youssouf Sabaly

Selon les chiffres des Lions dans ce mondial, Youssouf Sabaly est le meilleur joueur sénégalais dans la compétition. Figurant sur presque tous les tableaux de performances, le défenseur du Bétis est le Lion qui s’est montré le plus influant dans le jeu. Il a remporté le plus de duels (70%), a effectué le plus de passes (210), a réalisé le plus grand de sprints (241), a proposé le plus grand nombre de solutions (249) et a aussi réussi le plus d’actions dans la surface adverse (82%).

Ismaïl Jakobs

C’est la grosse révélation de ce mondial pour les Lions du Sénégal. Arrivé en septembre et promis à une rude concurrence, Ismaïl Jakobs a déjoué tous les pronostics pour passer devant Ballo-Touré dans la hiérarchie des arrières gauches de Cissé. Il fait partie des meilleures performances de cette campagne au Qatar (61% duels gagnés et plus grand nombre de centres, 19).

Fodé Ballo-Touré

Le défenseur milanais, blessé à la veille de l’entame de la compétition, s’est vu être devancé par Ismaïl Jakobs. Fodé Ballo-Touré n’aura finalement disputé que 11 minutes dans ce mondial et c’était face à l’Angleterre en toute fin de match.

Milieux

Nampalys Mendy

Correct comme d’habitude, Nampalys Mendy s’est confondu dans la masse pour cette compétition. Élément majeur du collectif des Lions, notamment à la CAN, le milieu de Leicester n’a pas été au-dessus des autres mais aura réussi un bon rendu avec notamment tous ses chiffres au vert dont 50% de duels gagnés. Pas un exploit si on connaît toutes ses qualités.

Idrissa Gueye

Cadre incontournable du collectif de Cissé, Idrissa Gueye aura terriblement manqué aux siens lors de la rencontre face à l’Angleterre. Mais il n’a pas été, comme l’ensemble du groupe, à son meilleur niveau (seulement 32% duels gagnés).

Pape Matar Sarr

Compté parmi les jeunes qui devront assurer la relève de cette génération dorée, Pape Matar Sarr a vécu sa première Coupe du monde à 20 ans. Souvent entré en jeu, le milieu de Tottenham n’a pas pu s’imposer dans l’entrejeu des Lions. Avec seulement 60 minutes de jeu, PMS laissera comme seule empreinte l’espoir sur sa personne.

Pape Gueye

Même bilan pour le Marseillais, Pape Gueye qui a fait le job lorsqu’il a été sur la pelouse notamment lors de la rencontre face à l’Equateur. Pape Gueye n’a pas été le premier choix de Cissé mais aura péché dans l’aspect physique, ce qui est évident au regard de la saison qu’il réalise en club. Mais il sera compté parmi les jeunes à porter l’avenir de cette sélection.

Pathé Ciss

Pathé Ciss a marqué son empreinte dans le collectif des Lions. Le milieu du Rayo a apporté de la fluidité dans l’entrejeu des Lions. Il a joué 145 minutes dans ce mondial et son apport au milieu de terrain s’est fait remarquer (81% de passes réussies et 50% de duels gagnés). Il a souvent été en réussite à part sa perte de balle fatale face aux Anglais.

Krépin Diatta

S’il y a un Lion qui est passé à côté de sa compétition, c’est bien Krépin Diatta. Le monégasque a manqué le rendez-vous alors qu’il a été le premier choix de Cissé dans les compositions. L’équipe a mieux joué quand il n’y était pas, et ses performances n’ont rien apporté aux Lions dans ce mondial. Vivement le retour de Krépinho !

Cheikhou Kouyaté

Lors du match d’ouverture face aux Pays-Bas, Cheikhou Kouyaté s’est révélé être le meilleur Lion sur la pelouse avant sa blessure malgré le revers des Lions. Le joueur de Nottingham Forest a été écarté de la compétition par une blessure contractée depuis le premier match mais sa présence aurait fait du bien aux siens lors de la partie face à l’Angleterre.

Attaquants

Boulaye Dia

Auteur d’un seul but en quatre matchs, Boulaye Dia, n’a pourtant pas manqué d’occasion pour en avoir plus dans ce mondial. L’attaquant de Salernitana reste sur un pourcentage de conversion d’occasion de 13% en quatre matchs. Il n’a pas connu la réussite dans cette compétition où il a manqué de réalisme à l’image de ses coéquipiers.

Famara Diédhiou

En deux apparitions, Famara Diédhiou a inscrit 1 but et continue sur sa lancée d’efficacité avec le maillot national. Son temps de jeu n’aura pas été conséquent car au final il se retrouve derrière Bamba Dieng en minutes jouées (96 mn vs 93 mn)

Iliman Ndiaye

Le chouchou du public sénégalais aura séduit dans ce mondial. Décisif une seule fois avec une offrande pour Bamba Dieng, Iliman Ndiaye reste l’une des satisfactions des supporters mais aussi pour les soucieux de l’avenir de la sélection. Le joueur de Sheffield laisse entrevoir des solutions tactiques au sélectionneur national.

Ismaïla Sarr

Il était très attendu dans cette compétition, le lieutenant de Sadio Mané alors que ce dernier a été forfait. S’il s’est beaucoup dépensé, car est le Lion qui a le plus couru (41.24 km) et celui qui a réalisé le plus de pressions défensives (138), il a été peu efficace, car a réalisé le plus grand nombre de frappes au but (9) pour seulement 1 but marqué sur penalty face à l’Équateur. Il a réussi quelques fulgurances dans ce mondial mais sans vraiment s’imposer face aux adversaires.

Bamba Dieng

On notera son but face au Qatar à son jeune âge pour sa première Coupe du monde. Mais dans l’ensemble, Bamba Dieng est passé comme de l’ombre dans cette campagne. Souvent pointé du doigt dans ses choix, l’attaquant de Marseille doit encore grandir et s’inscrit dans la lignée de PMS ou encore Iliman Ndiaye : l’avenir de la sélection.

Nicolas Jackson

Attendu comme l’un des espoirs et révélations dans le groupe des Lions, Nicolas Jackson n’a pas vraiment existé dans la compétition. Il a joué pas plus de 17 minutes face au Pays-Bas, mais sans réellement faire feu. Rendez-vous pour les prochaines sélections pour le joueur de Villarreal.

Ils n’ont pas été utilisés (6)

Seny Dieng

Alfred Gomis

Mamadou Loum Ndiaye

Moustapha Name

Formose Mendy

Moussa Ndiaye

En résumé, pour les Lions il faudra tirer des enseignements, repérer puis accepter les acquis et surtout, tirer un bilan courageux de ce mondial. Les chiffres ont parlé !

wiwsport.com