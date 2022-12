Alors qu’il s’était arrêté au stade des demi-finales l’année dernière, Momojuve ne fera pas mieux cette fois. De retour aux championnats du monde Esport, le Sénégalais n’a pas fait mieux que les seizièmes de finale du jeu Efootball. Sorti deuxième de son groupe derrière l’Argentin, le champion du Sénégal est tombé sur le redoutable Brésilien FuteFacil qui l’a sorti sur le score de 2 à 0.

Une défaite fatale pour celui qui visait au moins la finale cette année après avoir franchi tous les paliers au cours de l’année 2022. Pour rappel, Momojuve a battu en phase de groupe le Vietnamien et l’Algérien pour se qualifier au tour suivant et défier le Brésilien. Rendez-vous donc l’année prochaine pour le joueur sénégalais. La compétition se poursuivra jusqu’au 12 décembre prochain.

Unfortunately we failed on the top 32 round against FuteFacil

🇧🇷 2 – 0 🇸🇳 we're out of the competition

GG @HadyJuve thank you for representing us we're proud of you

We will come back stronger next year 💪🏾 pic.twitter.com/gEdwwVSAOQ

— SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) December 6, 2022