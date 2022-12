Opéré du genou gauche en septembre dernier, Bouna Sarr a repris la course du côté du Bayern Munich et pourrait faire son retour en janvier.

Bouna Sarr est plus que jamais proche de faire son retour sur les terrains. Opéré d’une blessure et genou gauche qui l’a privé de participation à la Coupe du Monde, le latéral droit international sénégalais du Bayern Munich a repris la course depuis ce mardi, a annoncé son club. Le joueur de 30 ans n’a plus joué depuis la finale de la CAN 2021.

Si tout continue de bien se dérouler dans son réathlétisation, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille pourrait donc faire son retour à la compétition lorsque son club reprendra au mois de janvier. Cependant, d’ici là, Bouna Sarr pourrait ne plus être un joueur du Bayern Munich, d’autant plus qu’il est annoncé avec insistance sur le départ.

Bouna Sarr was out doing some running at Säbener today 🏃🙌#MiaSanMia pic.twitter.com/TybLBUycz2 — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 6, 2022

