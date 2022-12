En collaboration avec la Fédération française de Badminton, la Fédération sénégalaise de ladite discipline a tenu deux sessions de formations où 16 officiels techniques et 10 organisateurs ont été formés. Ces deux sessions de formations ont eu lieu au stade Lat Dior de Thiès du 30 novembre au 3 décembre 2022.

Venus de France, Catherine Le Saint et Adeline Sergent ont dirigé ses deux formations d’où 16 officiels techniques et 10 organisateurs de compétions sont sortis avec leur diplôme de formation. Présent ce week-end à Thiès, le président Antoine Diandy, en attendant la 2ème édition de l’Open de Thiès qui a pris fin dimanche, est revenu sur l’importance de ces sessions de formation.

« Cette session de formation s’inscrit dans le plan stratégique de la Fédération, sénégalaise de Badminton. Pour la bonne et simple raison que depuis notre installation nous avons fait le focus dans la formation. Pour faire le petit résumé des personnes formées, nous avons en moins de deux ans formé 11 tuteurs qui sont les formateurs, 137 enseignants qui sont des professeurs d’EPS, 5 officiels techniques certifiés online de la Fédération mondiale de badminton et 10 officiels techniques», souligne M. Diandy.

Il poursuit : «Nous avons passé à un niveau supérieur dans le sens où nous allons chercher des officiels techniques qui vont organiser nos différentes compétitions. Nous avons fait un tri et nous avons reçu 40 candidatures et avons fait une sélection. Au terme de ces deux sessions, nous avons formé tour à tour 16 officiels et 10 organisateurs de compétition des choses à faire un bon badminton. Et la grande fierté est d’inviter un pays frère la Gambie avec Ablie Cisseh, le président de la Fédération gambienne pour simplement dire l’amitié et la volonté pour développer le badminton. Nous sommes deux jeunes fédérations et nous pensons qu’avec la cohésion nous allons développer cette discipline dans la sous-région».

