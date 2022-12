Arrivée cette nuit à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, la délégation des Lions sont de retour au pays après l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Augustin Senghor a tenu à s’exprimer sur la campagne des Lions avant de décliner les objectifs futurs de l’équipe nationale du Sénégal.

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) Augustin Senghor s’est exprimé à l’occasion du retour des Lions au Sénégal. Le patron du football Sénégalais a ainsi fait son appréciation de la campagne des Lions dans cette coupe du monde 2022. « C’est malheureux de renter si tôt. La volonté de l’ensemble de la délégation étau de rester plus longtemps au Qatar. Malheureusement cela n’a pas été le cas. En huitièmes , la marche anglaise était trop haute, nous sommes désolé pour les sénégalais car on voulait leur offrir d’autres moments de joie en 2022 mais ce n’est que partie remise. Nous avons eu des contraintes en début de compétition mais malgré cela nous avons été parmi les deux équipes africaines à sortir des poules. C’est mieux qu’en 2018 et j’espère qu’on va en tirer les leçons et se remettre des chantiers de la prochaine CAN 2023 » a déclaré Augustin Senghor qui ajoute que l’objectif sera de garder le titre de champion d’Afrique tout en renforçant l’équipe.

« Pour la CAN 2023 il s’agit et de conserver notre titre continental mais aussi de travailler à renforcer cette équipe, la developper pour qu’on puisse retourner à la coupe du monde 2026. L’équipe sera à son summum pour pouvoir titiller les meilleures et d’être dans le top 8 voir le top 4 du monde. Aujourd’hui notre rêve d’ici 2026 est d’être la première équipe africaine à intégrer le top 10 ou le top 5 dans le Ranking FIFA mondial » a confié le Président de la FSF

Wiwsport.com