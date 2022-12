Durant cette coupe du monde au Qatar, Aliou Cissé a utilisé 20 joueurs sur les 26 à sa disposition lors des 4 rencontres disputées. Trois joueurs seulement ont disputé l’intégralité de tous les matchs des Lions et 6 n’ont pas foulé la pelouse dans ce mondial.

Aliou Cissé a chaque fois aligner sur le terrain ces trois Lions dans cette coupe du monde. Il s’agit du portier Édouard Mendy , du capitaine Kalidou Koulibaly et de Youssouph Sabaly qui comptent chacun 360 minutes disputées dans la compétition.

Derrière ce trio d’indéboulonnable, il y’a ceux qui été ont plus ou moins bénéficier de quelques minutes lors de changements effectué par le sélectionneur pour pallier les forfaits et les blessures. Certains d’entre eux ont même bousculé la hiérarchie se faisant une place dans le onze de départ. C’est le cas d’Iliman Ndiaye, de Pathé Ciss ou encore d’Ismail Jakobs qui s’est octroyé le poste de latéral gauche durant la compétition alors que Fodé Ballo Touré et Abdou Diallo était indisponible.

Toutefois il faut noter que six joueurs n’ont eu aucune minute dans cette coupe du monde. Il s’agit des deux gardiens Alfred Gomis et Seny Dieng mais aussi de Formose Mendy, Maamdou Loum Ndiaye, Moustapha Name et de Moussa Ndiaye appelé à la rescousse pour remplacer Sadio Mané forfait.

Joueurs utilisés dans tous les matchs

Édouard Mendy (360 mn)

Kalidou Koulibaly (360 mn)

Youssouph Sabaly (360 mn)

Autres joueurs utilisés

Ismaila Sarr (345 mn)

Idrissa Gana Gueye (270 mn)

Abdou Diallo (332 mn)

Boulaye Dia (321 mn)

Ismail Jakobs (279 mn)

Nampalys Medny (273 mn)

Krépin Diatta (183 mn)

Pape Gueye (152 mn)

Pathé Ciss (145 mn)

Iliman Ndiaye (135 mn)

Pape Abou Cissé (104 mn)

Bamba Dieng (96 mn)

Famara Diedhiou (93 mn)

Cheikhou Kouyaté (73 mn)

Pape Matar Sarr (58 mn)

Nicolas Jackson (16 mn)

Fodé Ballo Touré (6 mn)

Joueurs non utilisés

Alfred Gomis (0mn)

Seny Dieng (0mn)

Formose Mendy (0mn)

Moussa Ndiaye (0mn)

Mamadou Loum Ndiaye (0mn)

Moustapha Name (0 mn)

