Reconnue comme fédération par le Comité national paralympique, la structure dirigée par Cheikh Ndiaye tiendra une première activité le 8 décembre 2022 avec la 1ère édition du tournoi de Para-basket « 4 Grands» à l’UCAD.

Quatre clubs seront en lice dans ce tournoi dédié au président de la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB), Me Babacar Ndiaye. Il s’agit de Pikine handi basket Club, double champion en 2019 et 2021, de Plateau, victorieux en 2013, 2017 et 2018 et des deux demi-finalistes du dernier Championnat national de para-basket, Mbour et Thiès.

Les demi-finales sont programmées le matin et la finale le soir au terrain basket du Dakar Université Club (DUC). Le budget pour l’organisation de ce tournoi est fixé à 1,5 million FCFA. Les frais de l’organisation sont entièrement pris en charge par le successeur de Baba Tandian à la FSBB.

