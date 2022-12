Lors de son dernier conseil d’administration, la FIBA a choisi et confirmé les hôtes et dates des Coupes du monde de jeunes de 2023 à 2027.

Après avoir dévoilé les lieux et hôtes des compétitions européennes de jeunes de l’été 2023, la FIBA a confirmé ce mercredi les hôtes des prochaines Coupes du monde masculine et féminine U17 et U19.

Pour la toute première fois, le Mexique et la Suisse ont été désignés hôtes d’un championnat du monde de la FIBA. Comme pour les championnats d’Europe, la France n’a pas fait acte de candidature.

La liste complète :

Coupe du monde masculine U19 2023

Hôte : Fédération hongroise de basketball

Dates : 24 juin au 2 juillet (Debrecen)

Coupe du monde féminine U19 2023

Hôte : Fédération espagnole de basket

Dates : 15 au 23 juillet (Madrid)

Coupe du monde masculine U17 2024

Hôte : Fédération turque de basketball

Dates : 29 juin au 7 juillet

Coupe du monde féminine U17 2024

Hôte : Fédération mexicaine de basketball

Dates : 13 au 21 juillet

Coupe du monde masculine U19 2025

Hôte : Fédération suisse de basketball

Dates : 28 juin au 6 juillet

Coupe du monde féminine U19 2025

Hôte : Fédération tchèque de basketball

Dates : 12 au 20 juillet

Coupe du monde masculine U17 2026

Hôte : Fédération turque de basketball

Dates : 27 juin au 5 juillet

Coupe du monde féminine U17 2026

Hôte : Fédération tchèque de basketball

Dates : 11 au 19 juillet

Coupe du monde masculine U19 2027

Hôte : Fédération tchèque de basketball

Dates : 26 juin au 4 juillet

