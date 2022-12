Le Sénégal s’est lourdement incliné face à l’Angleterre hier (3-0). Une défaite où la défense des Lions s’est brisée en plusieurs morceaux. Un tel scénario ne s’est plus reproduit depuis 2020. Et c’était en amical.

« Je ne me souviens plus de la dernière fois que le Sénégal a perdu avec 3 buts encaissés ». Cette phrase on l’a entendu plusieurs fois ce dimanche à la sortie du match opposant les Three Lions aux Lions de la Teranga. Il faut le dire les supporters sénégalais n’aiment pas la défaite. Et n’en revenaient pas à ce contenu du match.

Et avec le Sénégal sous l’ère Aliou Cissé, il faut remonter le temps pour voir d’aussi lourde défaite. D’ailleurs, la dernière en date remonte au 9 novembre 2020. En match amical face au Maroc, le Sénégal sans Mendy avait lourdement chuté (3-1). Il faut noter que c’est la première fois que le gardien numéro 1 des Lions encaisse autant de buts. Édouard Mendy a vécu une sale soirée à cause de Harry Kane et cie.

wiwsport.com