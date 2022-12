Lors de la dernière journée des compétitions en individuel aux Championnats d’Afrique de karaté à Durban (Afrique du Sud), samedi, Salimata Bâ (-48 kg) et Talla Beye (-57 kg) ont réussi à décrocher chacun une médaille d’argent. Ajoutées aux trois breloques obtenues vendredi, le Sénégal a glané cinq médailles trois en argent et deux en bronze.

Les Championnats d’Afrique de karaté à Durban ont été clôturés hier. Lors de cette dernière journée, le Sénégal a présenté un cadet et un junior. Samedi, le cadet Talla Bèye (-53 kg) et la junior Sali- mata Bâ (-53 kg) ont réalisé l’une des meilleures performances du Sénégal dans ces joutes continentales.

Dans les catégories juniors, Salimata Bâ (-48kg) a perdu en finale devant une Égyptienne. Elle s’est contentée d’une médaille d’argent. Son compatriote Talla Bèye (-57 kg) s’est lui aussi consolé avec une distinction en argent après avoir perdu en finale face à un autre Egyptien. En compétition par équipes, les Lionnes ont perdu la finale de bronze devant les Égyptiennes.

Vendredi, Codou Cissé (+68 kg) I avait décroché une médaille d’argent, tandis que Maimouna Niang (-50 kg) et Bineta Diop (-68 kg) avaient obtenu des breloques en bronze. Classé 8ème sur 30 nations en lice, le Sénégal a moissonné 5 médailles : trois en argent et deux en bronze. On note une régression par rapport à la précédente édition en Égypte. Au total, la délégation sénégalaise avait décroché 9 médailles : une médaille d’or, deux d’argent et six de bronze. Les karatékas sénégalais avaient fait mieux qu’en 2020 au Maroc.

Stades