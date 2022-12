Aliou Cissé aligne un 4-2-3-1 (ou 4-3-3, c’est selon) pour le match de l’Equipe Nationale du Sénégal face à l’Angleterre, ce dimanche soir (19h00 GMT), en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Un peu dans l’obligation de le faire, Aliou Cissé change quelque peu une équipe qui gagne. S’il fait confiance au 4-2-3-1 qui s’est imposé face à l’Equateur lors de la dernière journée de la phase de groupes, le sélectionneur des Lions en a apporté deux changements d’hommes dans son onze de départ pour défier l’Angleterre ce dimanche (19h00 GMT), en huitièmes de finale du Mondial.

Retour de Krépin Diatta

Dans les cages, Edouard Mendy sera bien présent. Le Capitaine Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo enchaîne dans l’axe central de la défense. Au poste d’arrière-latéraux, il n’y a pas surprises non plus. Youssouf Sabaly est bien titulaire à droit, alors qu’Ismail Jakobs, auteur trois bons matchs, obtient toujours la confiance du sélectionneur malgré le retour de Fodé Ballo-Touré et sera donc à gauche.

Mais c’est au milieu de terrain que les changements sont plus nécessaires. Privé d’Idrissa Gueye, suspendu pour cette rencontre, et de Cheikhou Kouyaté, à l’infirmerie depuis le premier match, Aliou Cissé a fait le choix de faire revenir Nampalys Mendy dans le onze. Le joueur de Leicester formera une double sentinelle avec Pathé Ciss qui enchaîne après son match contre l’Equateur.

Dans son 4-2-3-1, Aliou Cissé ramène Krépin Diatta qui, décevant sur les deux premiers matchs, a été laissé sur le banc des remplaçants lors du dernier. Le pensionnaire de l’AS Monaco jouera sur l’aile droite, ailier droit donc. De nouveau titulaire, Iliman Ndiaye est aligné dans le cœur du jeu des Lions. Ismaïla Sarr est lui titulaire en tant qu’ailier gauche pendant que Boulaye Dia sera avant-centre.

Le onze de départ des Lions face à l’Angleterre

Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Nampalys, Pathé Ciss – Diatta, Iliman, Ismaïla – Dia

wiwsport.com