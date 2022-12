Au terme d’un match parfaitement maîtrisé, la France dispose de la Pologne (3-1) et file en quarts de finale du Mondial où elle affrontera le vainqueur du match Angleterre – Sénégal ce soir (19h00 GMT).

Sans trembler, les Bleus seront bien en quarts de finale de cette Coupe du Monde au Qatar. Après une fin de phase de groupes poussive avec une défaite devant la Tunisie (0-1), les Champions du monde en titre ont eu de bien meilleurs crocs pour leur huitième de finale et démontré toutes leurs forces individuelles comme collectives. Face à une équipe de Pologne trop suffisante, la France a frappé à deux reprises.

Passés non loin de l’ouverture du score polonaise à la 38e minute, les hommes de Didier Deschamps ont pris l’avantage peu avant la pause (44e). Idéalement servi par Kylian Mbappé, Oliver Giroud s’efface du hors-jeu, contrôle et enchaîne d’un tir croisé qui se loge dans le petit filet droit de Wojciech Szczęsny. Un but légendaire pour Oli’ qui devient le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 52 buts.

La seconde période sera un peu moins animée que la première. Sans souffrance face à des Polonais quasi inexistants en attaque, la France n’avait plus qu’à tenir la balle, patienter avant d’aller se mettre à l’abri à un quart d’heure de la fin grâce à un doublé de Mbappé (74e, 90e+1). Avec panache, les Bleus s’imposent et se hissent en quarts de finale. Ils y affronteront l’Angleterre ou le Sénégal.

The defending champs march on to the Quarter Finals! 🇫🇷@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022

