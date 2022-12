Le technicien sénégalais estime que les Lions, qui doivent « avoir l’ambition de gagner », ont toutes les chances de battre l’Angleterre ce dimanche soir.

On y est presque. Ce dimanche soir (19h00 GMT), au Stade Al Bayt, l’Equipe Nationale du Sénégal affronte son homologue anglaise en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Pour cette rencontre, les hommes d’Aliou Cissé n’auront que pour ambitions de s’imposer pour se hisser en quarts de finale pour la seconde fois de l’histoire. Ce à quoi l’entraîneur de Dijon, Omar Daf, croit dur comme le fer.

« On espère passer et aller au bout. Quand on se retrouve à ce niveau, il n’y a que des grosses équipes. Maintenant, il faut arrêter de participer et avoir l’ambition de gagner. J’ai bon espoir que le Sénégal élimine l’Angleterre, j’y crois. L’équipe s’est remobilisée depuis le forfait de Sadio Mané et joue différemment », a déclaré à Bien Public l’ancien latéral droit de l’Equipe Nationale, qui était bien là lors de l’épopée de 2002.

