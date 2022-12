Dans un entretien accordé à la BBC South, le défenseur international sénégalais de 29 ans, dont les propos ont été relayés sur le site de son club, Reading FC, s’est longuement prononcé sur le huitième de finale de la Coupe du Monde qui opposera son pays d’origine à l’Angleterre ce dimanche soir (19h00 GMT).

« Pour être honnête, j’étais heureux (que l’Angleterre et le Sénégal s’affrontent). Je ne m’attendais pas à une équipe d’un niveau inférieur à celui de l’Angleterre. Si vous passez la phase de groupes, il n’y aura que de grandes équipes, alors j’espère qu’ils (les joueurs sénégalais) sont prets pour ce match. De toute évidence, comme nous jouons en Angleterre, j’étais heureux de voir le Sénégal les croiser – la plupart des joueurs et du personnel ici (à Reading) sont Anglais, et puis vous m’avez, Amadou (Mbengue) et Mamadou (Loum Ndiaye) qui est avec le Sénégal », a déclaré l’ancien Lyonnais.

Avant d’ajouter : « C’est fou, surtout après la victoire en Coupe d’Afrique des Nations et maintenant nous sommes qualifiés aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde, c’est quelque chose de grand non seulement pour le Sénégal mais pour l’Afrique. Pour une équipe africaine, avoir son mot à dire dans une grande compétition comme celle-ci est formidable et le soutien du peuple sénégalais est incroyable – de ceux qui sont là-bas dans les stades à tous ceux qui regardent de chez eux, c’est incroyable. »

Contrairement lors de la CAN où ils ont été menés par Sadio Mané, les Lions d’Aliou Cissé ne comptent pas sur le talent du Meilleur Joueur Africain au Qatar. Mais pour Naby Sarr, bien que cette absence soit de grande taille, elle pourrait encore plus transcender Kalidou Koulibaly et ses partenaires. « De toute évidence, Sadio Mane n’est pas là et il manque beaucoup, surtout dans la phase à élimination directe parce que vous avez besoin d’un joueur spécial pour créer quelque chose pour que vous gagniez ce genre de match », a-t-il reconnu.

« Mais, je pense que les gars se sont bien débrouillés sans lui (Sadio Mané). Et je pense que cela leur a donné une force supplémentaire, parce que si vous savez que votre chef n’est pas là, vous allez travailler deux fois plus dur pour qu’il soit fier… Cela a donné une motivation supplémentaire à tous ceux qui sont là-bas, et je pense que le Sénégal joue comme s’il pouvait battre tout le monde et jouer librement mais avec intensité. La plupart des joueurs de l’équipe sénégalaise évoluent dans des championnats européens – en France, en Espagne et en Angleterre par exemple, donc je pense qu’ils sont habitués à ce type de match. »

Contre l’Equateur, le Sénégal s’était opposé à une équipe bien défensive mais face à l’Angleterre, les Lions devraient croiser une formation qui cherchera à faire le jeu. Pour Naby Sarr, cela pourrait bien être bénéfique aux Champions d’Afrique. « À mon avis, je pense que ce ne sera pas un match facile, mais ce devrait être un meilleur match que contre l’Équateur ! L’Angleterre est une équipe qui jouera un peu plus de football, ce qui conviendra au Sénégal », poursuit le défenseur de Reading FC, qui doit déjà sa célébration en cas de victoire du Sénégal face aux Three Lions.

« Gagner serait incroyable parce que nous n’avons pas disputé un quart de finale depuis 2002, ce serait donc le meilleur que nous ayons jamais fait en Coupe du Monde. Pour y parvenir, battre l’Angleterre, qui est l’un des favoris de ce tournoi, signifierait quelque chose de grand et montrerait l’impact que les équipes africaines peuvent avoir. Mais tout le monde sait que l’Angleterre est la favorite. Cependant, j’ai dit à tout le monde que si nous battons l’Angleterre, j’irai sur le terrain d’entraînement avec un maillot sénégalais ! »

