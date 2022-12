Sadio Mané, l’absent le plus présent, a adressé un message d’encouragement à ses coéquipiers suite à leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. L’attaquant du Bayern Munich fier du parcours des Lions reste optimiste pour la suite.

L’équipe nationale du Sénégal a été éliminée en huitièmes de finale de la Coupe du Monde ce soir par une grande Angleterre, qui a mis la barre très haut. Les hommes de Southgate, favoris, ont montré leur suprématie face aux partenaires de Pape Matar Sarr dominés dans le jeu comme sur le tableau d’affichage, score final (3-0). Forcément déçu, Sadio Mané a adressé un message d’encouragement aux Lions qui ‘sont tombés les armes en mains ».

« Chers frères, vous êtes tombés les armes en mains. Le peuple est très fier de votre parcours et vous avez mis du baume dans le cœur des Sénégalais et de tous les supporters en défendant dignement le drapeau national. L’apprentissage continue et bon courage. On ira à la recherche d’autres trophées Incha’allah. Allez les Lions 🦁🇸🇳♥️ » a posté le Lion sur son compte instagram.

https://twitter.com/wiwsport/status/1599521646028771328/photo/1

