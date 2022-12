L’équipe des Three Lions défie ce soir le Sénégal pour une place de quart de finale de cette Coupe du Monde. Face aux Lions, l’Angleterre a aligné un onze de départ sans grande surprise, avec un milieu de terrain composé de Jude Bellingham, Henderson et Declan Rice. Le capitaine et l’attaquant de Tottenham Harry Kane, auteur de trois passes décisives et qui sera en quête de son premier but dans ce mondial est positionné comme avant-centre. Il sera secoué sur les côtés par le jeune Gunner Bukayo Saka qui pris la place de Rashford à droite, et Foden sera à gauche. Rappelons que Sterling est forfait pour ce match.