Transparent dans ce match, Krépin Diatta s’est exprimé sur la défaite cuisante 3-0 du Sénégal contre l’Angleterre avant de tirer un bilan global de cette participation à cette 22e édition de la coupe du monde.

Inexistant face à l’Angleterre jusqu’à son remplacement à la mi-temps, Krépin Diatta a globalement réalisé une très mauvaise coupe du monde. L’ailier sénégalais a analysé sa performance individuelle et celle collective de l’équipe du Sénegal.

« On a fait ce qu’il fallait faire pour sortir des poules déjà après la première défaite. On s’est dit qu’il fallait montrer un autre visage et c’est ce qu’on a fait. C’est dommage de sortir de la compétition et personne n’est content du résultat. En entame de match on a raté des occasions. Je pense que si on avait marqué les deux opportunités qu’on a eu en première période, le scénario du match serait different » a laissé entendre Krépin Diatta avant de juger sa prestation durant ce mondial. « J’ai essayé de faire ce que je pouvais faire, ça n’a pas été facile mais c’est un tournoi qui va nous permettre de grandir. C’était ma première coupe du monde et j’ai pas encore l’expérience de certains joueurs mais c’est certain qu’on va sortir grandi de ce tournoi »

Non sans louer les qualités de l’équipe adverse, le numéro 15 des Lions évoque l’expérience acquis dans cette compétition. « On a fait face à une grande équipe. On a fait une bonne entrée dans le match en faisant ce que le coach nous avait demandé. Malheureusement on est éliminé, mais la coupe du monde est une compétition ou l’on apprend à chaque fois. On a donné le meilleur de nous même. C’est dommage de perdre sur des erreurs qu’on a commis » ajoute t’il.

« Sur la différence de niveau entre les deux équipes? Il n’ya pas une différence de niveau. Je pense qu’on méritait de marquer au moins un but. On a manque d’efficacité et c’est ça qui a fait la différence. » a conclu l’ailier monégasque.

Wiwsport.com