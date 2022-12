L’attaquant et capitaine des Three Lions, Harry Kane se montre rassurant quoiqu‘il peine toujours à retrouver le chemin des filets dans cette coupe du Monde.

Meilleur buteur du Mondial 2018 avec six réalisations, Harry Kane reste pour l’heure muet sur les pelouses de la Coupe du monde 2022. Si l’attaquant de l’Angleterre a délivré trois passes décisives durant la phase de poules, dont deux contre l’Iran (6-2), et contribué à qualifier les Three Lions pour les huitièmes de finale, les observateurs regretteront sans doute l’incapacité du canonnier de 29 ans à trouver l’ouverture. Alors que les hommes de Gareth Southgate préparent leur rencontre contre le Sénégal, dimanche, pour une place en quarts de finale, l’avant-centre phare de la sélection anglaise s’est présenté devant les journalistes, avec son sélectionneur à ses côtés.

L’attaquant aux 78 sélections et 51 buts a voulu rassurer son monde sur son état physique et mental. “Mon pied va bien. Ce n’est pas du tout un problème et ça s’améliore de jour en jour. J’aurais aimé m’asseoir ici avec deux ou trois buts, mais la phase de poules s’est bien passée. Les matchs n’ont pas été trop physiques. Je me sens vraiment bien et en forme après l’enchaînement en Premier League. Je me sens plus en forme que jamais et je pense que j’ai bien joué. Les buts sont ce sur quoi je serai le plus jugé, mais je suis une personne calme et j’ai toujours envie de faire de mon mieux pour l’équipe. J’espère que je pourrai m’en sortir demain, rapporte Top mercato.

wiwsport.com