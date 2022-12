Etincelant ce soir contre le Sénégal, Harry Kane a été le leader de l’Angleterre qui est qualifié en quart de finale après sa victoire sur le Sénégal (3-0). Il s’est exprimé à la fin de la rencontre.

Buteur juste avant la pause, Harry Kane a donné un avantage confortable aux Three Lions avant la fin de la première période. A la fin du match, l’attaquant des Spurs a confié que son équipe avait une grande mentalité pour gagner ce match.

« C’était difficile comme tous les matchs à élimination directe. Nous avons fait face à une grosse opposition. On a eu une forte mentalité dés le départ et on a pris nos chances quand elles sont arrivées. C’est bon signe pour la suite » a t’il déclaré.

Auteur d’une très belle performance collective, l’Angleterre a séduit de par son jeu huilée qui a découlé sur trois buts construits depuis la base arrière. « Oui on se sent bien, on a de bons joueurs qui court et de bons joueurs qui marquent. On a pas pris de buts et c’est un grand jour. Je suis très heureux d’avoir marqué et tout le monde a bien joué. 1/4 contre la France? Ce sera un match difficile, ils sont champions du monde en titre mais ça va être une grande bataille. On va récupérer et on sera prêts pour le match » a noté le capitaine des Three Lions

Wiwsport.com