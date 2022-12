Présent au micro de la RTS, l’avant-centre des Lions a tenté d’analyser l’élimination en huitièmes de finale du Mondial contre l’Angleterre.

« C’est clair (que le Sénégal a manqué de réalisme). Ils (les Anglais) ont marqué sur leur première vraie occasion en fin de première mi-temps. On a manqué de réalisme et on a été punis. On n’a pas su mettre nos occasions.

Si c’est une Coupe du Monde réussie sans Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye dans ce match ? Non. On connaît tous les qualités de Sadio Mané, mais il n’était pas là et on a dû faire avec. On était un groupe de 26 dans lequel tout le monde a des qualités. Sortir en huitièmes nous fait. On n’était pas là pour participer, mais malheureusement ça s’arrête ce soir. »

