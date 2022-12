Interrogé sur l’avenir d’Aliou Cissé en Equipe Nationale, Abdou Diallo indique avoir totale confiance au sélectionneur.

Ce dimanche 4 décembre, l’Equipe Nationale du Sénégal s’est quittée avec la Coupe du Monde au Qatar en signant un triste revers contre l’Angleterre (3-0), en huitièmes de finale. Un des nombreux joueurs sénégalais à avoir raté leur match, le défenseur central des Lions, Abdou Diallo, a analysé cette débâcle et évoqué l’avenir d’Aliou Cissé, qu’il semble soutenir pleinement. Le joueur du RB Leipzig ne se pose pas de doutes.

« Si nous croyons toujours en Aliou Cissé ? Bien sûr ! Dans la victoire comme dans la défaite on est toujours unis. Il y a moins d’un an, on était tous en train de célébrer et de l’appeler El Tactico. On est sorti dès les huitièmes mais il y a eu une amélioration par rapport à 2018. Ce n’est pas le moment de la désunion. Ça fait partie de l’apprentissage, il faut dès fois prendre les coups. On a totalement confiance en lui », a-t-il déclaré en zone mixte.

