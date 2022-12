C’était l’une des attractions de la soirée MMA organisée par One Championship et le sénégalais Reug Reug n’a pas déçu. Mais pour une fois ce n’est pas par KO ou par TKO, car Reug Reug a dû aller au bout du temps imparti de 15 mns (3 rounds de 5 mns) et a obtenu sa victoire l’Ouzbek Jasur Mirzamukhamedov par décision unanime du jury.

Une belle victoire donc pour le « lutteur » sénégalais Reug Reug qui poursuit donc victorieusement son aventure MMA et peut maintenant se concentrer sur la préparation de son combat de lutte sénégalaise prévu contre Sa Thiès.

Almost 3 years ago I sat cageside in Senegal to watch one of the greatest MMA debuts of this generation.

The debut of Reug Reug. Wild punches and a wild crowd! Was incredible!

Happy to see him do well & grow. But it just doesn’t seem the same now.

— Alan Murphy 🌐 (@AlanMurphyMMA) December 3, 2022