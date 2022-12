A quelques heures du coup d’envoi du match entre l’Angleterre et Sénégal dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Troy Deeney s’est montré très prévenant, s’est prononcé sur le rôle important que peut jouer Ismaila Sarr dans cette rencontre.

Le Sénégal et l’Angleterre s’apprêtent à disputer une place en quart de finale de cette édition de Coupe du Monde qui se joue actuellement au Qatar. D’après Troy Deeney, l’actuel pensionnaire de Birmingham, les joueurs de Southgate devront surveiller de près Ismaila Sarr. Pour l’avoir connu et côtoyé à Watford pendant plusieurs saisons, il le décrit comme l’un des éléments les plus dangereux de l’effectif de Cisse . « Ismaila Sarr n’est pas con. Il saura à quel point c’est une grande opportunité. Il est assez mature pour réaliser que ce match du Sénégal contre l’Angleterre sera le plus grand auquel il ait jamais joué. Il va être gonflé. Il se dira : « C’est mon heure ». S’il est performant, ce sera un joueur vraiment, vraiment difficile pour Gareth Southgate », a-t-il expliqué avant de se rappeler les dernières confrontations entre lui, Shaw et Harry Kane.

« Quand Ismaila est en forme, il fait peur. Je me souviens de l’avoir vu en Ligue Europa avec Rennes contre Arsenal lors de la saison 2018-19 et il avait mis la barre très haut. Sarr a la capacité de le faire, surtout dans sa position naturelle sur les flancs. Si vous le placez au milieu, vous perdez quelque chose de son jeu mais il peut être mortel à droite ou à gauche. Il causera beaucoup de problèmes à l’Angleterre , en particulier à ses arrières latéraux. Je me souviens d’un match à Vicarage Road contre Manchester United en décembre 2019. Nous avons gagné 2-0, Ismaila a marqué et il a fait passer à Luke Shaw un sale temps. Il a également joué contre Shaw et a marqué lors de la victoire à Vicarage Road la saison dernière. Cette défaite de 4-1 a coûté cher à Ole Gunnar Solskjaer. Harry Maguire a également disputé ces deux matchs et il était sur le pied arrière tout le temps, inquiet de ce qui allait se produire derrière lui », ajoute l’attaquant anglais.

Avant de conclure : « Dès le moment où il nous a rejoint à Watford à l’été 2019, nous savions qu’il était quelque chose de spécial à 21 ans. Son rythme effréné fait peur. Il court si facilement. Quand tu es un grand comme moi et que tu ne peux pas courir, c’est assez décourageant. C’est vraiment un mec sympa et marrant. Son anglais n’était pas très bon au début mais plutôt que d’en être gêné, il se moquait de lui ce qui était assez attachant. »