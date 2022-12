Southgate, le sélectionneur de l’équipe nationale de l’Angleterre ne compte pas prendre à la légère son prochain match contre le Sénégal. Les three Lions défient dimanche les Lions du Sénégal, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Avant le match contre l’Angleterre ce dimanche, le technicien anglais s’est présenté en conférence de presse. Malgré leur statut de favori contre les Sénégalais qui ont décroché leur qualification lors de la dernière journée contre l’Equateur (2-1), Gareth Southgate se veut prudent face aux champions d’Afrique.

Le sélectionneur anglais a tenu a rappelé à son groupe que cette rencontre ne sera pas une partie de plaisir : « Plusieurs grandes nations ont déjà été éliminées au Qatar, avec l’Allemagne, l’Uruguay et la Belgique parmi celles qui rentrent chez elles. Pour ne pas les suivre rapidement à la maison, il faudra trouver un niveau de performance plus élevé pour lutter contre l’intensité et le physique du Sénégal » déclare-t-il en conférence de presse.