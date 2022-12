Pour défier l’Angleterre ce dimanche, Aliou Cissé ne devrait pas apporter beaucoup de changements dans son onze de départ par rapport au dernier match. Mais en l’absence d’Idrissa Gana Gueye, les choses vont tourner au milieu de terrain.

Et maintenant, c’est le moment de vraiment nous faire rêver ! Après une qualification poussive mais précieuse (une défaite face à l’un des favoris au titre, Pays-Bas, et deux victoires d’affilée contre le Qatar puis l’Equateur), les Lions du Sénégal affrontent la talentueuse Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar ce dimanche soir (19h00 GMT), au Stade Al Bayt. Un match couperet pour se hisser pour la deuxième fois de l’histoire en quarts de finale et – affronter le vainqueur de France -Pologne – ou bien dire adieu à la compétition.

Un match de rêve, un onze pour encore attaquer ?

Deuxièmes du Groupe A, Kalidou Koulibaly et ses partenaires défient donc des Three Lions qui ont terminé en tête du Groupe B. Face à une équipe anglaise qui n’a pas connu des difficultés à passer la phase de groupes et qui est arrivée à ce Mondial avec le statut de vice-championne d’Europe et demi-finaliste lors du dernier Mondial, le défi sera immense pour les Champions d’Afrique. C’est justement pour ça que le sélectionneur national Aliou Cissé alignera la meilleure équipe possible pour surprendre et avant de dompter la bande à Gareth Southgate.

Au poste de gardien de but, pas de suspens car Edouard Mendy sera bien dans les cages. En défense non plus il n’y aura pas de nouveautés. Aligné lors des deux derniers matchs de la phase de groupes, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo et Ismail Jakobs seront bien titulaires, et pas besoin de préciser leur positionnement. Mais au milieu de terrain, alors qu’Idrissa Gana Gueye est suspendu pour cette rencontre, El Tactico devra revoir sa tactique. Remplaçant contre l’Equateur, le joueur de Leicester Nampalys Mendy devrait revenir dans le onze de départ.

Pour accompagner l’ancien niçois et donc former une sentinelle à deux alors que les Lions devraient évoluer en 4-2-3-1, Pathé Ciss devrait être reconduit. Un peu plus haut, titulaire au poste d’ailier droit face aux Equatoriens, Iliman Ndiaye devrait être repositionné contre les Anglais. Le joueur de Sheffield United serait dans le cœur du jeu de l’Equipe Nationale du Sénégal pour mieux animer l’offensive et retrouver d’une meilleure fluidité dans les intervalles et entre les lignes.

En attaque, le doute persiste encore entre le retour de Krépin Diatta dans le onze de départ ou la première titularisation de Pape Matar Sarr dans cette Coupe du Monde. Mais le pensionnaire de Tottenham semble avoir les devants pour débuter la rencontre. Lui qui n’a pas encore joué avec les Spurs aurait à cœur de briller et montrer à Antonio Conte qu’il a peut-être eu tord parfois dans ses choix. Enfin, pour compléter l’attaque, Ismaila Sarr occupera le flanc gauche, comme d’habitude, alors que Boulaye Dia enchaîner au poste d’avant-centre.

Le onze probable des Lions face à l’Angleterre (4-2-3-1)

Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Nampalys, Pathé Ciss – P. M. Sarr, Iliman, Ismaïla – Dia

wiwsport.com