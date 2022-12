Au terme d’un match longtemps maîtrisé puis d’une fin stressante, l’Argentine assure contre l’Australie (2-1), se qualifie pour les quarts de finale du Mondial et affrontera les Pays-Bas. Un classique de la Coupe du Monde.

L’Argentine, pas comme en 2018. Éliminée dès les 8es de finale par la France lors de la dernière édition, l’Albiceleste passe ce cap au Qatar. Opposés à la surprenante équipe d’Australie et portés par un Messi encore spectaculaire, les hommes de Lionel Scaloni n’ont pas énormément tremblé au cours de cette rencontre et s’imposent sur la marque de 2 à 1.

Comme souvent depuis le début de la compétition, les Argentins ont mis de la patience dans leur jeu. Gênés par une équipe australienne bien posée en défense, les Champions d’Amérique en titre ont passé l’heure de jeu avant de trouver la faille. Et évidemment, c’est l’attaquant du PSG Leo Messi qui débloque la situation d’un tir du pied gauche dans la surface adverse (35e).

Avec le neuvième but en phase finale de Coupe du Monde, le premier en phase à élimination directe pour le septuple Ballon d’Or, le plus dur était fait pour l’Argentine. Et s’il fallait éviter un retour de l’Australie, le jeune attaquant de Manchester City Julián Álvarez doublait la mise à la 57e en profitant d’une grosse boulette du gardien australien, Mathew Ryan.

Un but qui semblait doucher tous les espoirs des Socceroos. Mais non. À force de résister et d’empêcher le troisième but argentin, l’Australie se remet même dans la rencontre grâce à un contre son camp d’Enzo Fernandez, malheureux sur une lourde frappe de Craig Goodwin (2-1, 77e). La fin de match a été assez longue pour l’Argentine, notamment à cause de quelques gros ratés de part à d’autre, mais l’Albiceleste s’impose (2-1) et rejoint les Pays-Bas en quarts de finale. Les Oranje ont éliminés les Etats-Unis (3-1).

Argentina secure their spot in the Quarter-finals! 👏@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2022

wiwsport.com