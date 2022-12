Selon l’ancien joueur de Manchester United, Patrice Évra la rencontre qui opposera le Sénégal à l’Angleterre ce dimanche se révèle comme un « gros piège » pour les hommes de Southgate qui devront se surpasser pour faire tomber les Lions de la Teranga

L’Angleterre, première du groupe B, affrontera le Sénégal, deuxième de sa poule, ce dimanche 4 décembre à vers les coups de 19h00 à Al Bayt Stadium d’Al Khor à l’occasion des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Les Three Lions, invaincus depuis le début de la compétition, sont en ballottage favorable face aux Lions de la Téranga, qui se sont qualifiés lors de la dernier journée après leur victoire devant l’Équateur (2-1). L’ancien international Français originaire du Sénégal estime que les Three Lions peuvent bien sortir victorieux de cette rencontre, mais il faudra que les hommes de Gareth Southgate se donnent à fond.

« Le Sénégal compte de nombreux joueurs qui jouent en Europe et cela fait une différence. La différence pour ce match sera que si l’Angleterre met plus de passion et de cœur que le Sénégal, elle gagnera le match. Si l’Angleterre ne parvient pas à se concentrer, le Sénégal contrariera l’Angleterre, définitivement. C’est un gros piège. L’Angleterre devra être concentrée à 100%, elle doit être au top de sa forme. Ensuite, ils peuvent battre le Sénégal », a déclaré l’ancien joueur de Manchester United qui a un petit penchant pour les joueurs sénégalais.

« Je suis certain que Southgate veillera à ce que son équipe ne tombe pas dans le piège. Le piège est réel. Je serai heureux si une équipe gagne, mais bien sûr, ce serait vraiment un moment de fierté si le Sénégal battait l’Angleterre. »

wiwsport.com