En prélude du championnat d’Afrique des Nations CHAN prévu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, l’équipe nationale locale du Sénégal qui fera son retour dans cette compétition 11 ans après, se frottera à son homologue algérienne en rencontre amicale.

En stage de préparation depuis plusieurs semaines avec la sélection locale du Sénégal, le sélectionneur Pape Thiaw aura l’occasion de peaufiner les derniers réglages en vue du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR). Les Lions Locaux affronteront la formation algérienne le 17 décembre à Alger. Ce match amical programmé dans l’un des quatre stades retenus pour abriter les rencontres de cette 7e édition : Baraki, Constantine, Oran, et Annaba, fera office de « test event » pour les organisateurs.

Lors du prochain CHAN, les partenaires de Jean Louis Barthélemy Diouf évolueront dans le groupe A, en compagnie de la Côte d’Ivoire, de la RDC et de l’Ouganda. Ils feront leur entrée en lice le 14 janvier contre la Côte d’Ivoire à partir de 19h GMT.

Pour rappel, les 18 pays nations (Angola, Congo, Mali, Ghana, Ethiopie, Niger, Ouganda, Sénégal, Mauritanie, Madagascar, Soudan, Libye, Algérie (pays hôte), Maroc (double tenant du titre), Mozambique, RD Congo, Cameroun, Côte d’Ivoire) qui participent à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.