En compagnie de Regis Bogaert, Alfred Gomis s’est présenté ce matin face aux journalistes à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse veille de match qui mettra aux prises le Sénégal et l’Angleterre ce dimanche. Troisième dans la hiérarchie des gardiens de but sénégalais, le portier du Stade Rennais a été interrogé sur les derniers articles qui annoncent déjà une défaite des Lions.

« On essaie de lire le moins possible les journaux. Mais en tout cas et c’est normal que les médias anglais nous sous-estiment. Ce sont seulement des choses qui se racontent dans les journaux. Honnêtement j’espère aussi que les Anglais (NDRL joueurs) vont nous sous-estimer comme aussi. Comme cela va être une surprise. Mais, ce sera onze contre onze et nous les joueurs nous nous connaissons très bien. »

S’agissant du statut de l’équipe nationale du Sénégal qui et le Maroc, sont les seules nations africaines présentes au second tour de cette Coupe du Monde, Alfred Gomis estime qu’ils vont se battre pour bien représenter le continent Africain. « On espère que tous les supporters africains seront là pour pousser les deux équipes africaines encore en lice. On sait qu’il y aura peut-être plus de supporters de l’équipe adverse mais on se battra pour tout un continent. »

