Dans un entretien avec la radio britannique talkSPORT, le latéral droit anglais s’est prononcé sur ce huitième de finale de Coupe du Monde face au Sénégal.

Dimanche soir (19h00 GMT), l’Angleterre et le Sénégal vont s’affronter pour la première fois de leur histoire. Une rencontre très importante pour les deux nations puisqu’il s’agit d’un huitième de finale de Coupe du Monde et seule la victoire compte pour passer à l’étape suivante. Joueur de Liverpool et présent dans le groupe des Three Lions, Trent Alexander-Arnold s’est exprimé sur ce choc entre favoris de la compétition, comme il l’indique, et outsiders. Pour le joueur de 24 ans sait que la bande à Aliou Cissé n’est pas à sous-estimer.

« Le Sénégal est une équipe de premier plan. Je pense que toute équipe qui atteint les huitièmes de finale est une équipe de premier plan. Je suis sûr que peu importe ce que nous disons ou faisons, nous entrerons dans le match en tant que favoris. Mais en tant qu’équipe, nous savons à quel point ils sont bons et sommes conscients qu’en 90 minutes, tout peut arriver. Si nous jouons à 90-95%, nous rentrerons à la maison, car ce ne serait pas suffisant. Si nous ne sommes pas à 100% ce ne serait pas bon », a indiqué TAA à talkSPORT.

