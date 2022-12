Alors que l’Angleterre et le Sénégal doivent s’affronter en huitième de finale du Mondial, l’occasion se présente pour Alexander-Arnold d’évoquer l’absence de Sadio Mané dans cette compétition.

Les férus du ballon rond et surtout les supporters de Liverpool auraient sans doute aimer voir cette opposition. Après avoir longtemps partagé le même vestiaire dans le club anglais et de grands moments ensemble, le latéral droit Trent Alexander-Arnold et l’ailier gauche Sadio Mané pouvaient s’affronter en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, dimanche 4 décembre. Mais blessé et forfait pour la compétition, le Meilleur Footballeur Africain de l’Année n’est pas du rendez-vous.

Sans le nouveau joueur du Bayern Munich, les Lions entraînés par Aliou Cissé ont réussi à passer le cap de la phase de groupes dans une poule composée du pays hôte, des Pays-Bas et de l’Equateur. Et nul doute que Kalidou Koulibaly et ses partenaires ont les armes pour venir à bout des Three Lions. Mais pour Trent Alexander-Arnold, les choses auraient été bien différentes et plus sans doute compliquées pour l’Angleterre si son ancien coéquipier devait fouler la pelouse d’Al Bayt Stadium.

« Sadio apporte un aspect complètement différent à cette équipe. Il est quand même parmi les cinq premiers du Ballon d’Or du moins et c’est tout ce qu’il faut dire. C’est un joueur de classe mondiale et aussi mauvais que cela puisse paraître, cela nous aide probablement que nous ne jouions pas contre lui. C’est le niveau du joueur qu’il est, et je dis seulement cela par pur respect pour lui. J’ai joué contre lui à l’entraînement et ce n’est pas agréable », a déclaré le latéral droit de Liverpool à talKSPORT.

L’Anglais de 24 ans aux 18 sélections, qui se méfie de la bonne équipe du Sénégal, s’est également désolé de la blessure et du forfait de Sadio Mané pour cette Coupe du Monde. « C’est l’un des meilleurs ailiers gauches du monde, sinon le meilleur, à mon avis, et quelqu’un qui peut gagner des matchs. Je l’ai vu à plusieurs reprises et je fait partie d’une équipe qui en a profité. J’étais absolument dégoûté qu’il ait raté ce tournoi, et c’est quelqu’un avec qui j’ai une très bonne relation », a ajouté Trent Alexander-Arnold.

wiwsport.com