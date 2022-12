Gardien remplaçant de l’Equipe Nationale du Sénégal, Seny Dieng est revenu sur sa participation « surréaliste » à sa première Coupe du Monde, au Qatar, a évoqué le début de la compétition des Lions et se projette surtout Seny Dieng sur le huitième de finale face à l’Angleterre dimanche (19h00 GMT). « Notre confiance est élevée. C’était difficile au début car on a perdu le premier match, mais tous les joueurs se sont relevés. Nous sommes restés soudés en équipe. Ainsi, nous avons eu de belles victoires. Nous sommes prêts pour le prochain match », a-t-il fait savoir au micro du Mirror.

Sur sa participation à ce Mondial, le portier de Queens Park Rangers avoue : « Pour être honnête, c’est surréaliste. Au début de la dernière Coupe du Monde (en 2018), je venais juste de finir ma saison en Sixième Division d’Angleterre. Donc, je dirais que c’est une grande et excellente étape. » Interrogé sur le prochain adversaire des Lions dans ce Mondial et du principal danger coté anglais, le Champion d’Afrique de 27 ans reste serein et croit en son équipe.

« Contre l’Angleterre et face à Harry Kane, ce sera un challenge. Je sais que c’est un très bon attaquant, mais j’ai confiance en mon équipe pour poursuivre la course. Nous ne nous méfions pas de Harry Kane ni de personne dans l’équipe d’Angleterre. Nous sommes très conscients qu’ils ont une belle équipe, avec de très bons joueurs, mais nous aussi, et nous sommes définitivement prêts. » Le message est passé aux Three Lions.

